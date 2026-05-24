حتى 67 قرشًا.. الدولار يتراجع مقابل الجنيه في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

10:53 ص 24/05/2026 تعديل في 11:05 ص

سعر الدولار

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 30 و67 قرشًا، بمنتصف تعاملات اليوم الأحد 24-5-2026، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

52.25 جنيه للشراء، و52.35 جنيه للبيع، بتراجع 62 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر:

52.57 جنيه للشراء، و52.67 جنيه للبيع، بتراجع 30 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

52.2 جنيه للشراء، و52.3 جنيه للبيع، بتراجع 67 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية:

52.25 جنيه للشراء، و52.35 جنيه للبيع، بتراجع 57 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

52.2 جنيه للشراء، و52.3 جنيه للبيع، بتراجع 67 قرشًا للشراء والبيع.

