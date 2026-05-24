حتى 67 قرشًا.. الدولار يتراجع مقابل الجنيه في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم
كتب : أحمد الخطيب
سعر الدولار
انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 30 و67 قرشًا، بمنتصف تعاملات اليوم الأحد 24-5-2026، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري:
52.25 جنيه للشراء، و52.35 جنيه للبيع، بتراجع 62 قرشًا للشراء والبيع.
بنك مصر:
52.57 جنيه للشراء، و52.67 جنيه للبيع، بتراجع 30 قرشًا للشراء والبيع.
بنك القاهرة:
52.2 جنيه للشراء، و52.3 جنيه للبيع، بتراجع 67 قرشًا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية:
52.25 جنيه للشراء، و52.35 جنيه للبيع، بتراجع 57 قرشًا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي Cib:
52.2 جنيه للشراء، و52.3 جنيه للبيع، بتراجع 67 قرشًا للشراء والبيع.