تراجع أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم الأحد

كتب : إبراهيم الهادي عيسى

11:15 ص 24/05/2026

أسعار العملات العربية

تراجعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد 24-5-2026، مقارنة بمستواها الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

لماذا انخفضت أسعار العملات اليوم؟

انخفضت أسعار العملات اليوم بعد تراجع سعر الدولار مدفوعًا بدخول مستثمرين أجانب من أدوات الدين المصرية "أذون الخزانة المحلية".

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 14.04 جنيه للشراء، و14.11 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 14.38 جنيه للشراء، و14.42 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 138.02 جنيه للشراء، و140.5 جنيه للبيع، بتراجع 94 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 13.41 جنيه للشراء، و14.54 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردني: 73.71 جنيه للشراء، و74.81 جنيه للبيع، بتراجع 90 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتي: 167.38 جنيه للشراء، بتراجع 90 قرشًا، و172.68 جنيه للبيع، بتراجع 1.17 جنيه.

