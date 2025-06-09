تراجع متوسط نصيب الفرد بمصر من الدين الخارجي بنحو 151 دولارا في عام

كتبت- منال المصري:

تراجع متوسط نصيب الفرد بمصر من الدين الخارجي إلى نحو 1293 دولارا خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2024-2025 مقابل نحو 1444 دولارا بنفس الفترة من العام الماضي، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

جاء تراجع نصيب كل مواطن مصري من الدين الخارجي بدعم تراجع إجمالي الدين الخارجي 7.7% خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي إلى نحو 155.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024 مقابل نحو 168 مليار دولار بنفس الفترة من العام السابق.

العام المالي في مصر يبدأ من أول يوليو من كل عام وينتهي في يونيو من العام التالي.

وعلى أساس ربع سنوي تراجع نصيب الفرد من الدين الخارجي دولار واحد في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام المالي الحالي الذ بلغ نحو 1.294 ألف دولار، وفق بيانات البنك المركزي.