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انخفاض أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

02:05 م الأربعاء 04 يونيو 2025

أسعار العملات العربية

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 4-6-2025 ، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.18 جنيه للشراء ، و 13.25 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.49 جنيه للشراء ، و 13.53 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 130.26 جنيه للشراء، بتراجع 5 قروش، و 131.93 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.

سعر الريال القطري: 12.59 جنيه للشراء، و 13.64 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

سعر الدينار الأردنى: 69.47 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و70.17 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

سعر الدينار الكويتى: 161.13 جنيه للشراء، بتراجع 6 قروش، و162.19 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش.

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