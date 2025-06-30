كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 30-6-2025، مقارنة بمستواه خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 13.18 جنيه للشراء، بتراجع 6 قروش، و 13.26 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

بنك مصر: 13.18 جنيه للشراء، بتراجع 6 قروش، و 13.26 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

بنك القاهرة: 13.28 جنيه للشراء، و 13.35 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.28 جنيه للشراء، بتراجع 6 قروش، و 13.31 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

البنك التجاري الدولي: 13.19 جنيه للشراء، ، و 13.24 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.