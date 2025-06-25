كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار في بنك قناة السويس ومصرف أبو ظبي الإسلامي، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 25-6-2025، بينما استقر في 9 بنوك مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي: 50 جنيه للشراء، و50.1 للبيع.

بنك مصر: 50 جنيه للشراء، و50.1 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50 جنيه للشراء، و50.1 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 50 جنيه للشراء، و50.1 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50 جنيه للشراء، و50.1 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50 جنيه للشراء، و50.1 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50 جنيه للشراء، و50.1 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 50 جنيه للشراء، و50.1 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.92 جنيه للشراء، و50.02 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.02 جنيه للشراء، و50.12 جنيهًا للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.



