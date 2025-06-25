تراجع في بنكين.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الأربعاء
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار في بنك قناة السويس ومصرف أبو ظبي الإسلامي، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 25-6-2025، بينما استقر في 9 بنوك مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي: 50 جنيه للشراء، و50.1 للبيع.
بنك مصر: 50 جنيه للشراء، و50.1 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 50 جنيه للشراء، و50.1 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 50 جنيه للشراء، و50.1 جنيه للبيع.
بنك البركة: 50 جنيه للشراء، و50.1 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 50 جنيه للشراء، و50.1 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 50 جنيه للشراء، و50.1 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 50 جنيه للشراء، و50.1 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 49.92 جنيه للشراء، و50.02 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.02 جنيه للشراء، و50.12 جنيهًا للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.
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