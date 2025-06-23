كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 8 بنوك، بقيمة تتراوح بين 12 و13 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 23-6-2025، بينما ارتفع في بنك التعمير والإسكان، فيما استقر في بنك قناة السويس، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي: 50.63 جنيه للشراء، و50.73 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.63 جنيه للشراء، و50.73 جنيه للبيع، ، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.63 جنيه للشراء، و50.73 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.63 جنيه للشراء، و50.73 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.63 جنيه للشراء، و50.73 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.63 جنيه للشراء، و50.73 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.63 جنيه للشراء، و50.73 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.63 جنيه للشراء، و50.73 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.77 جنيه للشراء و50.87 جنيهًا للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.