كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، ببداية تعاملات اليوم الاثنين 23-6-2025، بينما استقر في 9 بنوك مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.77 جنيه للشراء، و50.87 جنيهًا للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.





