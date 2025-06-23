سعر الدولار اليوم في 10 بنوك ببداية تعاملات الاثنين
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، ببداية تعاملات اليوم الاثنين 23-6-2025، بينما استقر في 9 بنوك مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.
بنك مصر: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.
بنك البركة: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.77 جنيه للشراء، و50.87 جنيهًا للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.
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