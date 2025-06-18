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قفزة جديدة في سعر الدولار خلال منتصف التعاملات اليوم بالبنوك

11:01 ص الأربعاء 18 يونيو 2025

سعر الدولار

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كتبت- دينا كرم:

سجل سعر الدولار قفزة جديدة بنحو 35 قرشا خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 18-6-2025 في 5 بنوك، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي: 50.41 جنيه للشراء، و50.51 جنيه للبيع، بزيادة 31 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.24 جنيه للشراء، و50.34 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.4 جنيه للشراء، و50.5 جنيه للبيع، بزيادة 30 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.45 جنيه للشراء، و50.55 جنيه للبيع، بزيادة 35 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.48 جنيه للشراء، و50.58 جنيه للبيع، بزيادة 35 قرشًا للشراء والبيع.

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