كتبت- أمنية عاصم :

ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين 16-6-2025، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.43 جنيه للشراء، و 13.50 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.75 جنيه للشراء، بزيادة 22 قرشًا، و 13.79 جنيه للبيع، بزيادة 23 قرشًا.

سعر الدينار البحرينى: 132.72 جنيه للشراء، بزيادة 2.2 جنيه، و 134.35 جنيه للبيع، بزيادة 2.21 جنيه.

سعر الريال القطري: 12.83 جنيه للشراء، بزيادة 22 قرشًا، و 13.89 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشًا.

سعر الدينار الأردنى: 70.78جنيه للشراء، بزيادة 1.17 جنيه، و 71.52 جنيه للبيع، بزيادة 1.19 جنيه.

سعر الدينار الكويتى: 160.61 جنيه للشراء، بزيادة 3.83 جنيه، و 161.89 جنيه للبيع، بزيادة 3.74 جنيه.