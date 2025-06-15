البنك الأهلي يحصل على شهادة الجودة في إدارة الجودة للمجموعة القانونية

كتبت- منال المصري:

نجحت المجموعة القانونية بالبنك الأهلي المصري في الحصول على شهادة الجودة (ISO9001/2015) الممنوحة من هيئة المواصفات البريطانية "BSI" في مجال إدارة الجودة للمجموعة القانونية والحفاظ على ريادة مصرفنا وذلك للعام الرابع على التوالي كأول بنك يحصل على هذه الشهادة في مجال إدارة جودة الأعمال القانونية على مستوى البنوك العاملة بمصر والشرق الأوسط وأفريقيا من هيئة المواصفات القياسية البريطانية BSI والمعتمدة من هيئة الاعتماد الدولية بالمملكة المتحدة UKAS والتي تم منحها لمصرفنا أول مرة عام 2022، وذلك بعد إجراء مراجعات فنية دقيقة من جانب الجهة المانحة للشهادة لأعمال المجموعة القانونية بجناحيها قطاعات التقاضي والدعم القانوني والتأكد من توافقها مع بنود المواصفة.

وبحسب بيان البنك اليوم، فإن جاء ذلك بالإضافة إلى حصول المجموعة القانونية على جائزتين دوليتين من أهم الجوائز التي تمنح للجهات والمؤسسات والشركات العاملة بمنطقة الشرق الأوسط خلال الحدث القانوني البارز The Middle East Legal Awards 2025 الذي عقد بالإمارات في إبريل الماضي.

وتم تسليم جائزة أفضل مجموعة قانونية لعام 2025 (فئة الفرق القانونية الكبرى)، وجائزة أفضل فريق قانوني في مجال المبادرات القانونية فيما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية والحوكمة البيئية والاجتماعية وتم منح الجائزتين لممثلي مصرفنا بحضور ممثلي الفرق القانونية المتنافسة، علماً بأن البنك الأهلي المصري يعد المؤسسة المصرية المصرفية الوحيدة التي تنافست مع العديد من المؤسسات والبنوك الدولية والتي لها تواجد قوي بمنطقة الشرق الأوسط.

أعرب محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري عن اعتزازه بحصول المجموعة القانونية على تلك الجوائز مع الحفاظ على متطلبات شهادة الجودة (ISO9001/2015) للسنة الرابعة على التوالي و حصول المجموعة القانونية على تلك الجوائز الدولية المرموقة ، مما يعكس ثقة وتقدير المؤسسات الدولية في نظم ومعايير إدارة البنك الأهلي المصري كأحد أعمدة الاقتصاد المصري، وبما يؤكد كفاءة فريق عمل المجموعة القانونية بالبنك، ويعزز ريادة البنك في التوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في الأساليب والإجراءات القانونية الحديثة والضوابط التي تواكب التطور العالمي في هذا المجال وذلك في ظل شراكة المجموعة القانونية مع مجموعات البنك المختلفة الأخرى في مباشرة الأعمال لتحقيق أعلى معدلات الجودة والكفاءة في الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء، بما يساهم في تحقيق مستهدفات واستراتيجيات البنك بأعلى معدلات الكفاءة والجودة.

وأشار إلى اهتمام الإدارة التنفيذية للبنك الأهلي المصري وسعيها المستمر نحو رفع كفاءة الأعمال لتقديم أفضل الخدمات المصرفية.

وقال أشرف شعبان رئيس القانونية التنفيذي بالبنك الأهلي المصري إن نجاح البنك في الحفاظ على متطلبات شهادة الجودة (ISO9001/2015) و الحصول على تلك الجوائز الدولية الهامة ، يأتي استنادا للعديد من المعايير الموضوعة من الجهة المنظمة والتي من بينها الخبرة القانونية والقدرة على الابتكار والتمويل، الرؤية الاستراتيجية، والعمل الجماعي، تطوير العاملين، ومساهمات فريق العمل في دعم قطاعات الأعمال بالبنك بفكرة الشراكة وإيجاد الحلول وإدارة الكفاءات بالمجموعة.

وأشار إلى أن الجوائز الممنوحة للمجموعة تأتي تقديرا للجهود المبذولة من كافة الكوادر البشرية والكفاءات المدربة على أعلى مستوى وفقا للمعايير الدولية بالمجموعة القانونية بجناحيها التقاضي والدعم القانوني بالبنك، والتي عززت دور البنك الأهلي المصري الريادي في تبنى وتطبيق أفضل الممارسات الدولية لمواكبة كل ما هو جديد في المجال القانوني.