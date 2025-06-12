كتبت- أمنية عاصم :

انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس 12-6-2025، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.14 جنيه للشراء، و 13.21 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.45 جنيه للشراء، و 13.52 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 129.84 جنيه للشراء، بتراجع 7 قروش ، و 131.45 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش.

سعر الريال القطري: 12.55 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و 13.64 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردنى: 69.24 جنيه للشراء، و70 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتى: 160.61 جنيه للشراء، بتراجع 9 قروش، و 161.89 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا.