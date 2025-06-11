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سعر الدولار يتراجع في 10 بنوك بنهاية تعاملات الأربعاء

03:23 م الأربعاء 11 يونيو 2025

سعر الدولار

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كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و11 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 11-6-2025، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي: 49.46 جنيه للشراء، و49.56 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 49.46 جنيه للشراء، و49.56 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 49.47 جنيه للشراء، و49.57 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.46 جنيه للشراء، و49.56 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 49.4 جنيه للشراء، و 49.5 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 49.46 جنيه للشراء، و49.56 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.39 جنيه للشراء، و49.49 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.46 جنيه للشراء، و49.56 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.42 جنيه للشراء، و49.52 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.51 جنيه للشراء، و49.61 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

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