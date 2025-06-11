تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الأربعاء
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار في 3 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 11-6-2025، فيما استقر في 7 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي: 49.49 جنيه للشراء، و49.59 جنيه للبيع.
بنك مصر: 49.49 جنيه للشراء، و49.59 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 49.49 جنيه للشراء، و49.59 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 49.49 جنيه للشراء، و49.59 جنيه للبيع.
بنك البركة: 49.45 جنيه للشراء، و 49.55 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 49.47 جنيه للشراء، و49.57 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 49.43 جنيه للشراء، و49.53 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 49.48 جنيه للشراء، و49.58 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 49.48 جنيه للشراء، و49.58 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.51 جنيه للشراء، بتراجع 11 قرشًا، و49.6 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا.
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