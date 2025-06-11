كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار في 3 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 11-6-2025، فيما استقر في 7 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي: 49.49 جنيه للشراء، و49.59 جنيه للبيع.

بنك مصر: 49.49 جنيه للشراء، و49.59 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 49.49 جنيه للشراء، و49.59 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.49 جنيه للشراء، و49.59 جنيه للبيع.

بنك البركة: 49.45 جنيه للشراء، و 49.55 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 49.47 جنيه للشراء، و49.57 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.43 جنيه للشراء، و49.53 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.48 جنيه للشراء، و49.58 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.48 جنيه للشراء، و49.58 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.51 جنيه للشراء، بتراجع 11 قرشًا، و49.6 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا.





