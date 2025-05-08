انخفض في بنكين.. الريال السعودي في البنوك خلال التعاملات الصباحية اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنكين، خلال تعاملات اليوم الخميس، بينما استقر في 3 بنوك، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

بنك الأهلي المصري: 13.44 جنيه للشراء، و13.51 جنيه للبيع.

بنك مصر: 13.44 جنيه للشراء، و13.51 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 13.44 جنيه للشراء، و13.51 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 13.46 جنيه للشراء، و13.51 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.46 جنيه للشراء، و 13.51 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.