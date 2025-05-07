المركزي الأمريكي يتجاهل ضغوط ترامب ويبقي على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثالث

المركزي الأمريكي يتجاهل ضغوط ترامب ويبقي على سعر ا

كتبت- منال المصري:

أبقى الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- في اجتماع اليوم على سعر الفائدة دون تغيير عند 4.25% و4.5% على الدولار للمرة الثالثة على التوالي متجاهلا ضغوط دونالد ترامب.

طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنبرة شديدة اللهجة من رئيس البنك المركزي الأمريكي بخفض سعر الفائدة قائلا أنه على دراية بالتضخم أكثر من المركزي الأمريكي.

ويتوخى المركزي الأمريكي مسار خفض سعر الفائدة تخوفا من ظهور ضغوط تضخمية بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات 185 دولة والتي سيتحملها المواطن الأمريكي بما يؤدي إلى ارتفاع التضخم.