انخفاض أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتبت- أمنية عاصم:



انخفضت أسعار 5 عملات عربية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.44 جنيه للشراء، و 13.51 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.76 جنيه للشراء، و 13.80 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 132.83 جنيه للشراء بتراجع 8 قروش، و 134.51 جنيه للبيع، بتراجع 18 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.84 جنيه للشراء بتراجع قرش، و 13.93 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

سعر الدينار الأردنى: 70.84 جنيه للشراء بتراجع 4 قروش، و 71.50 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

سعر الدينار الكويتى: 164.28 جنيه للشراء، بتراجع 10 قروش، و 165.44 جنيه للبيع، بتراجع قرش.