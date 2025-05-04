قرار حكومي.. مدحت قمر رئيسا تنفيذيا للبنك العقاري المصري للمرة الثانية

كتبت- منال المصري:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرار بتشكيل مجلس إدارة البنك العقاري المصري لمدة 3 سنوات تنتهي في 2028 بناء على ترشيحات حسن عبد الله محافظ البنك المركزي.

وبحسب القرار، فإن مدحت قمر سيتولى منصب الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة البنك العقاري للمرة الثانية على التوالي، ومحمد عشماوي الخبير المصرفي رئيسا غير تنفيذيا.

وتضمن مجلس إدارة البنك الجديد تعيين 5 أعضاء غير تنفيذيين هم شريف عاشور، ورفاهية رشدي، وإسلام عكاشة، وطارق عمار، وريهام السعيد.

وشغل مدحت قمر منصب رئيس البنك العقاري في المجلس الأخير بعد ما كان يشغل منصب نائب رئيس البنك بعد تقدم عمرو كمال الرئيس السابق العام الماضي باستقالته من منصب رئاسة البنك.

تمكن قمر، الذي يمتلك خبرة في تسوية الديون المتعثرة اكتسبها من البنك الأهلي المصري، من إجراء أكبر تسويات في محفظة الديون المتعثرة في تاريخ البنك، حيث تراجعت بنسبة أكثر من 52% خلال آخر 5 سنوات.

والبنك العقاري يعد من البنوك الحكومية المملوكة لوزارة المالية وتخضع لرقابة البنك المركزي كما ينفرد بامتلاك فروعا خارجية له في الأردن وفلسطين على مستوى بنوك مصر.