سعر الريال السعودي اليوم في 5 بنوك خلال تعاملات الاثنين
10:14 ص الإثنين 26 مايو 2025
كتبت- أمنية عاصم:
استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 26-5-2025 ، مقارنة بمستواه خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 13.24 جنيه للشراء، و 13.31 جنيه للبيع.
بنك مصر: 13.24 جنيه للشراء، و 13.31 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 13.24 جنيه للشراء ، و 13.31 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 13.26 جنيه للشراء، و 13.31 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 13.26 جنيه للشراء ، و 13.31 جنيه للبيع.
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