كتبت- أمنية عاصم:

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 26-5-2025 ، مقارنة بمستواه خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 13.24 جنيه للشراء، و 13.31 جنيه للبيع.

بنك مصر: 13.24 جنيه للشراء، و 13.31 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 13.24 جنيه للشراء ، و 13.31 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.26 جنيه للشراء، و 13.31 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.26 جنيه للشراء ، و 13.31 جنيه للبيع.