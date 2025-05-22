كتبت- منال المصري:

نجح تحالف مصرفي بقيادة بنك مصر في ترتيب قرض مشترك طويل الأجل بمبلغ 1.3 مليار جنيه لصالح شركة الشرق الأوسط للاستثمار العقاري والسياحي إحدى شركات مجموعة بالم هيلز للتعمير، وذلك بغرض تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع انشاء واقامة فندق تحت العلامة التجارية Casa Cook”“ والواقع بهاسيندا وايت 1 - الساحل الشمالي.

وبحسب بيان اليوم، تولى بنك مصر المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل ووكيل التمويل ووكيل الضمان وبنك الحساب وبنك حساب استهلاك خدمة الدين، بمشاركة بنك أبوظبي التجاري-مصر بصفته مقرض.

هذا وقد تم توقيع عقد التمويل محمد خيرت رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر وهشام عباس رئيس تمويل المؤسسات المالية والشركات ببنك أبوظبى التجاري-مصر وعلي ثابت عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية، بحضور لفيف متميز من قيادات البنكين والشركة.

وأكد محمد خيرت رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر أن مشاركة بنك مصر في هذا التمويل تأتي في إطار جهود البنك لدعم القطاع السياحي ، وتتماشى مع استراتيجيته الرامية إلى تعزيز مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأثر المباشر على الاقتصاد القومي.

ويُعد القطاع السياحي من أهم القطاعات الحيوية، لما له من دور كبير في تنشيط الاقتصاد وكونه أحد أبرز مصادر النقد الاجنبي، إضافة إلى ارتباطه بالعديد من الصناعات والخدمات المساندة، والتي يحرص البنك على تمويلها بهدف خلق المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات، بما يخدم خطط التنمية المستدامة .

ويحرص البنك على تقديم باقة متنوعة من منتجات التمويل السياحي والاستثمار العقاري التي تواكب احتياجات السوق وتدعم الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، إيماناً منه بالدور المحوري الذي يلعبه القطاع المصرفي المصري في دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات.