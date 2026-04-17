تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 61.01 جنيه للشراء، بتراجع 85 قرشًا، و61.37 جنيه للبيع، بتراجع 76 قرشًا.

بنك مصر: 61 جنيه للشراء، بتراجع 89 قرشًا، و61.36 جنيه للبيع، بتراجع 75 قرشًا.

بنك القاهرة: 61 جنيه للشراء، بتراجع 87 قرشًا، و61.36 جنيه للبيع، بتراجع 74 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 61 جنيه للشراء، بتراجع 88 قرشًا، و61.36 جنيه للبيع، بتراجع 76 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 61.04 جنيه للشراء، بتراجع 85 قرشًا، و61.41 جنيه للبيع، بتراجع 71 قرشًا.