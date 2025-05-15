الدولار يتراجع مقابل الجنيه عند أدنى مستوى له في 5 أشهر بنهاية تعاملات البنوك اليوم
كتبت- آية محمد:
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، إلى أدنى مستوى له منذ 5 أشهر بنهاية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 50.11 جنيه للشراء، و50.21 جنيه للبيع، بتراجع 25 قرشًا للشراء والبيع.
بنك مصر: 50.11 جنيه للشراء، و50.21 جنيه للبيع، بتراجع 25 قرشًا للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 50.11 جنيه للشراء، و50.21 جنيه للبيع، بتراجع 24 قرشًا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 50.12 جنيه للشراء، و50.22 جنيه للبيع، بتراجع 24 قرشًا للشراء والبيع.
بنك البركة: 50.1 جنيه للشراء، و50.2 جنيه للبيع، بتراجع 23 قرشًا للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 50.08 جنيه للشراء، و50.18 جنيه للبيع، بتراجع 27 قرشًا للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 50.07 جنيه للشراء، و50.17 جنيه للبيع، بتراجع 23 قرشًا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 50.11 جنيه للشراء، و50.21 جنيه للبيع، بتراجع 25 قرشًا للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 50.15 جنيه للشراء، و50.25 جنيه للبيع، بتراجع 21 قرشًا للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.37 جنيه للشراء بتراجع 7 قروش، و50.47 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.
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