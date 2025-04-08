لماذا تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم؟

كتبت- منال المصري:

فسر مصرفيون تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم إلى توقف خروج الأجانب من أدوات الدين المصرية "إذون وسندات الخزانة" على مدار آخر يومين.

وتراجع الدولار خلال تعاملات اليوم مقابل الجنيه بنحو 14 قرشا إلى 51.31 جنيه مقابل 51.45 جنيه بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات المركزي.

خلال يومي الأحد والاثنين ارتفع سعر الدولار 2% مقابل الجنيه ليصل إلى مستوى قياسي عند 51.7 جنيه قبل أن يبدأ في التراجع مجددا بنهاية اليوم لكن رغم التحسن في سعر الصرف لا يزال فوق مستوى الـ51 جنيها.

وجاء خروج الأجانب من مصر بسبب مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي ودحول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود بعد فرض دونالد ترامب رسوم جمركية بين 10% و47% على أكثر من 180 دولة على وارداتها لأمريكا.

وقال أحد المصرفيين لمصراوي إن سعر صرف الجنيه ارتفع اليوم بفضل دخول جزئي للأجانب في أدوات الدين، والذي جاء بعد زيادة الثقة في الاقتصاد المصري.

عادة يؤثر خروج ودخول الأجانب في أدوات الدين المحلية على تقلب سعر صرف العملات الناشئة مقابل العملات الأجنبية صعودا وانخفاضا وفق العرض والطلب على العملة.

وبحسب "اقتصاد الشرق مع بلومبرج"، فإن حصيلة معاملات الإنتربنك هدأت اليوك إلى 300 مليون دولار مقارنة بنحو 1.12 مليار دولار الأحد و700 مليون دولار الاثنين، وهو ما يعد عامل في هدوء الضغط على الجنيه.

"الإنتربنك" هي سوق مشتركة بين البنوك بغرض توفير العملات المحلية والأجنبية ما بين المصارف العاملة بمصر.

تتراوح المعاملات الاعتيادية بالإنتربنك بين 150 و250 مليون يوميا، وفق ما قاله مصرفيون.