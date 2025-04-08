مصرف أبو ظبي الإسلامي ينضم إلى ""Chapter Zero بمصر لتعزيز مبادئ الاستدامة

كتبت- منال المصري:

أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt انضمامه إلى مبادرة "تشابتر زيرو مصر" CHAPTER ZERO EGYPT، الهادفة إلى تعزيز الاستدامة، وحوكمة المناخ في القطاع المؤسسي، مشيرًا إلى أن هذا الانضمام يأتي تأكيدًا على التزامه الراسخ بمبادئ البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG)، بما يزيد من دوره الفاعل في دعم التمويل المستدام، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.

وأوضح المصرف اليوم، أن «مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر يوم ADIB-Egypt» الذي يعد أكبر بنك إسلامي على مستوى البنوك، بإن الاستدامة ليست خيارًا، بل هي عنصر أساسي في استراتيجيته للنمو.

ومن خلال الانضمام إلى "تشابتر زيرو مصر"، سيستفيد المصرف من شبكة واسعة من المؤسسات المتخصصة في حوكمة المناخ، مما سيمكنه من تعزيز أجندته للاستدامة، ودمجها بشكل أعمق في عملياته، والمساهمة بفاعلية أكبر في رؤية مصر لتحقيق مستقبل أكثر استدامة، وفق البيان.

وقال محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب «لمصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt»، "نؤمن في المصرف بأننا نلعب دورًا محوريًا في ضمان مستقبل أخضر ومستدام للأجيال القادمة، حيث تقوم فلسفتنا على أن النجاح المالي والاستدامة يسيران جنبًا إلى جنب في خط متوازٍ، لذا نعمل باستمرار على تقديم حلول مصرفية تتميز بالبساطة والراحة من خلال تجربة شخصية تفاعلية، تتماشى مع أفضل الممارسات المستدامة لضمان مستقبل أفضل".

وأضاف: "من خلال الانضمام إلى مبادرة "تشابتر زيرو مصر"، سنواصل التزامنا بالمعايير الدولية، وتبني ممارسات مسؤولة بيئيًا، ودعم عملائنا في تحقيق تحولهم نحو الاستدامة بشكل أكثر شمولًا."

وأشار إلى أن «مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» خطى خطوات جادة نحو تحقيق الاستدامة خلال السنوات الأخيرة، حيث قام بدمج مبادئ البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) في عمليات اتخاذ القرار وإدارة المخاطر، كما اعتمد المصرف العديد من الممارسات التي تعزز الكفاءة في استهلاك الطاقة داخل فروعه، وطرح حلولا تمويلية مستدامة، إلى جانب التزامه المستمر بتقليل بصمته الكربونية.

ويعمل المصرف على ضمان توافق جميع أنشطته التمويلية مع أهداف واتفاقيات باريس للمناخ، إلى جانب تطبيق سياسات مسؤولة بيئيًا فيما يخص عمليات الشراء، وإدارة المخلفات، وترشيد استهلاك الموارد. كما يلتزم المصرف بخفض انبعاثاته الكربونية بشكل مستمر وتحسين كفاءة عملياته، مع تقديم تقارير دورية حول بصمته الكربونية لضمان الشفافية والمساءلة.

ومن خلال دمج الاستدامة في كافة أعماله، يواصل «مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» ريادته في مجال التمويل المسؤول، حيث يلعب دورًا فعالًا في دعم التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.

ويؤمن المصرف بأن قطاع التمويل له دور حيوي في مواجهة تحديات التغير المناخي، ولذلك فهو ملتزم ليس فقط بتقليل تأثيره البيئي، بل أيضًا بمساعدة عملائه في الحد من انبعاثاتهم، وتحقيق الاستدامة في أعمالهم، ويعكس هذا النهج التزام المصرف بمسؤوليته المؤسسية، ودعمه للأهداف الوطنية والعالمية للاستدامة.