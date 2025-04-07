الدولار يقفز إلى مستوى قياسي جديد في البنوك خلال تعاملات اليوم

كتبت- دينا كرم:

قفز سعر الدولار مقابل الجنيه إلى مستوى قياسي جديد خلال أول ساعتين من التعاملات الصباحية اليوم الاثنين.

وبحسب بيانات سعر الصرف المنشورة على مواقع أكبر 5 بنوك، زاد الدولار بين 35 و51 قرشًا، خلال التعاملات الصباحية حتى الساعة 10.30 صباحا مقارنة بمستوياته ببداية التعاملات.

أسعار الدولار في 5 بنوك خلال أول ساعتين في التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 51.58 جنيه للشراء، و51.68 جنيه للبيع، بزيادة 51 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 51.55 جنيه للشراء، و51.65 جنيه للبيع، بزيادة 48 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 51.44 جنيه للشراء، و51.54 جنيه للبيع، بزيادة 37 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 51.43 جنيه للشراء، و51.53 جنيه للبيع، بزيادة 35 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 51.6 جنيه للشراء، بزيادة 49 قرشًا، و51.7 جنيه للبيع، بزيادة 50 قرشًا.