إعلان

ارتفاع أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم الاثنين

10:24 ص الإثنين 07 أبريل 2025

الريال السعودي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار 6 عملات عربية، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.56 جنيه للشراء بزيادة 14 قرشًا، و 13.64 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.89 جنيه للشراء بزيادة 15 قرشًا، و 13.93 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا.

سعر الدينار البحرينى: 134.06 جنيه للشراء 1.39 جنيه ، و134.34 جنيه للبيع، بزيادة 1.40 جنيه.

سعر الريال القطري: 12.82 جنيه للشراء بزيادة 14 قرشًا، و 13.89 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا.

سعر الدينار الأردنى: 70.75 جنيه للشراء بزيادة 25 قرشًا ، و 71.52 جنيه للبيع، بزيادة 26 قرشًا.

سعر الدينار الكويتى: 163.26 جنيه للشراء بزيادة 1.96 قرشًا ، و164.53 جنيه للبيع، بزيادة 1.89 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار العملات العربية سعر الريال السعودي سعر الدرهم الإماراتي البنك الأهلي المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

إعلان

إعلان

الدولار يقفز إلى مستوى قياسي جديد في البنوك خلال تعاملات اليوم