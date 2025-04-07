ارتفاع أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار 6 عملات عربية، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.56 جنيه للشراء بزيادة 14 قرشًا، و 13.64 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.89 جنيه للشراء بزيادة 15 قرشًا، و 13.93 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا.

سعر الدينار البحرينى: 134.06 جنيه للشراء 1.39 جنيه ، و134.34 جنيه للبيع، بزيادة 1.40 جنيه.

سعر الريال القطري: 12.82 جنيه للشراء بزيادة 14 قرشًا، و 13.89 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا.

سعر الدينار الأردنى: 70.75 جنيه للشراء بزيادة 25 قرشًا ، و 71.52 جنيه للبيع، بزيادة 26 قرشًا.

سعر الدينار الكويتى: 163.26 جنيه للشراء بزيادة 1.96 قرشًا ، و164.53 جنيه للبيع، بزيادة 1.89 جنيه.