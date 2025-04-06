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سعر الدولار اليوم يرتفع في 9 بنوك بنهاية تعاملات الأحد

04:22 م الأحد 06 أبريل 2025

سعر الدولار

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كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار في 9 بنوك، بقيمة تتراوح بين 53 و69 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 9 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 51.07 جنيه للشراء، و51.17 جنيه للبيع، بزيادة 53 قرشَا للشراء والبيع.

بنك مصر: 51.07 جنيه للشراء، و51.17 جنيه للبيع، بزيادة 53 قرشَا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 51.07 جنيه للشراء، و51.17 جنيه للبيع، بزيادة 53 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 51.08 جنيه للشراء، و51.18 جنيه للبيع، بزيادة 54 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 51.07 جنيه للشراء، و51.17 جنيه للبيع، بزيادة 53 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 51.07 جنيه للشراء، و51.17 جنيه للبيع، بزيادة 53 قرشًا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 51.1 جنيه للشراء، و51.2 جنيه للبيع، بزيادة 56 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.54 جنيه للشراء، و51.32 جنيه للبيع، بزيادة 68 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 51.07 جنيه للشراء، و 51.17 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 51.25 جنيه للشراء، بزيادة 68 قرشًا، و51.35 جنيه للبيع، بزيادة 69 قرشًا

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