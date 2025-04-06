المصرف المتحد يناقش خطط النمو والتوسع المستقبلية

كتبت- منال المصري:

أعلن المصرف المتحد اليوم منافشة الجمعية العمومية خطط النمو والتوسع المستقبلية واعتماد نتائج أعمال 2024.

وأوضح المصرف في بيان اليوم أن الجمعية العامة العادية للمصرف المتحد انعقدت برئاسة عمر مهنا رئيس مجلس الادارة و أشرف القاضي، والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الادارة والمساهمين الاسبوع الماضي لمناقشة القوائم المالية للمصرف المتحد عن عام 2024، واعتماد المركز المالي وعرض الخطط الاستراتيجية للنمو والتوسع بالسوق خلال الفترة القادمة.

وصدقت الجمعية العامة على القوائم المالية للمصرف المتحد واعتماد قائمة توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

وأظهرت القوائم المالية تحقيق المصرف المتحد صافي الربح بعد الضرائب 2.73 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 1.7 مليار جنيه بنهاية عام 2023 بمعدل نمو 60%.

وأعلن المصرف المتحد عن خططه التوسعية بالسوق المحلي من خلال افتتاح عدد من الفروع الجديدة بأماكن التجمعات الصناعية والسكانية في عدد من محافظات الجمهورية.

وكذلك ضخ استثمارات جديدة في مجال الخدمات التكنولوجية المالية، بالإضافة إلى طرح حزم من الحلول البنكية والمنتجات الائتمانية المبتكرة التي تهدف إلى زيادة عدد العملاء وتعظيم الدور الاقتصادي لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وتعزيز الابتكار.

وأكد المصرف المتحد على تعميق الدور المجتمعي من خلال إطلاق برامج المسؤولية الاجتماعية خاصة في مجالات التعليم والصحة والتنمية المجتمعية.

وأكد عمر مهنا رئيس مجلس الادارة، أن المصرف المتحد يواصل تحقيق نتائج إيجابية بفضل استراتيجيته المتمثلة في استهداف النمو المستدام.

كما أكد على حرص المصرف على تقديم الخدمات والحلول المصرفية المتميزة والتي تلبي احتياجات العملاء وتطلعات المساهمين.

وقال أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف إن النتائج الإيجابية التي حققها المصرف المتحد هذا العام تعكس قوة استراتيجيه المؤسسة ورؤيتها المستقبلية.