استبدال النقد التالف والاستعلام عن حسابات المتوفيين.. 4 خدمات بفروع المركزي للجمهور

كتبت- منال المصري:

تفتح فروع البنك المركزي المصري أبوابها للجمهور للتعامل على بعض الخدمات غير المقدمة في فروع البنوك العادية في دقائق معدودة تتراوح بين 5 إلى 15 دقيقة لتنفيذ الخدمة.

البنك المركزي يعد الرقيب على القطاع المصرفي ككل والمشرع لقوانين عملها، وغير منوط به التعامل مع الجمور إلا في بعض الخدمات المحددة.

أنواع الخدمات المصرفية المقدمة للجمهور في فروع البنك المركزي:

أولا- استبدال أوراق النقد التالف

- يتيح المركزي تقدم الشخص لاستبدال أوراق النقد التالف أو الممزقة بأوراق نقد سليمة.

ثانيا- الاستعلام عن حسابات المتوفين

- يقدم أحد الورثة أو وكيل بموجب توكيل يتضمن صراحة الكشف عن حسابات المتوفى لدى البنوك.

تقديم الأوراق التالية:

- صورة إعلام الوراثة.

- صورة بطاقة الرقم القومي للمتوفى أو صورة شهادة الوفاة (المميكنة).

- صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري المقدم الطلب وقسيمة.

- سداد المصاريف.

- طلب مقدم من أحد الورثة أو من ينوب عنه بموجب توكيل رسمي.

- يتضمن صراحة الكشف عن حسابات المتوفي لدى البنوك.

أصل المستندات للاطلاع عليها.

ثالثا- الشكاوى البنكية المصعدة (من عملاء البنوك من الأفراد والشركات)

تتيح فروع البنك المركزي تلقي شكاوى العملاء من الأفراد والشركات في حال رغبتهم في تصعيد شكواهم للبنك المركزي بسبب عدم رد البنك خلال 15 يوما عمل أو رد البنك غير مناسب على شكواهم.

ويتم استيفاء نموذج تقديم الشكاوى المتاح بالبنك المركزي وذلك عن طريق زيارة فرع البنك المركزي أو عبر موقعه الإلكتروني عبر الرابط.

تقدم المستندات التالية في الشكوي.

1-الرقم المرجعي للشكوى بالبنك.

2- بطاقة الرقم القومي.

3- في حالة الوكيل عن الحساب يستلزم تقديم توكيل أوتفويض يسمح بالتعامل على الحساب.

4- السجل التجاري في حالة عملاء الشركات وما يثبت صلاحية التعامل على الشركة.

رابعا- قبول إيداع التبرعات الجمهور

يتيح البنك المركزي استلام طلبات التبرعات من الجمهور لصالح بعض الجمعيات والصناديق الخاصة بالجنيه المصري والعملات الأجنبية.

الوقت المتاح للحصول على الخدمة يتراوح بين 5 دقائق إلى 15 دقيقة.