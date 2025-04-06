قفزة مفاجئة في سعر الدولار: كسر الـ51 جنيها لأول مرة منذ 3 أشهر

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار في 8 بنوك، بقيمة تتراوح بين 31 و 64 قرشًا، خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياته ببداية التعاملات، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية، ليكسر حاجز الـ51 جنيها ويصل لمستوى قياسي لأول مرة منذ 3 أشهر.

أسعار الدولار في 8 بنوك خلال منتصف التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 51.09 جنيه للشراء، و51.19 جنيه للبيع، بزيادة 55 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.88 جنيه للشراء، و50.98 جنيه للبيع، بزيادة 34 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.97 جنيه للشراء، و51.07 جنيه للبيع، بزيادة 43 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع، بزيادة 31 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 51.04 جنيه للشراء، و51.14 جنيه للبيع، بزيادة 50 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 51.15 جنيه للشراء، و51.25 جنيه للبيع، بزيادة 61 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.98 جنيه للشراء، و51.08 جنيه للبيع، بزيادة 44 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 51.2 جنيه للشراء، بزيادة 63 قرشًا، و51.3 جنيه للبيع، بزيادة 64 قرشًا.