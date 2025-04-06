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منها الدينار الكويتي.. ارتفاع أسعار 4 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

10:18 ص الأحد 06 أبريل 2025

أسعار العملات العربية

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار 4 عملات عربية، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات الخميس الماضي، بينما استقر عملتين، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.42 جنيه للشراء، و 13.49 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.74 جنيه للشراء، و 13.78 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحرينى: 132.67 جنيه للشراء بزيادة 5 قروش، و134.34 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش.

سعر الريال القطري: 12.82 جنيه للشراء ، و 13.89 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

سعر الدينار الأردنى: 70.75 جنيه للشراء بزيادة قرشين ، و 71.52 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش.

سعر الدينار الكويتى: 163.26 جنيه للشراء بزيادة 16 قرشًا ، و164.53 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشًا.

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