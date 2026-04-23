ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس 23-4-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

ارتفعت أسعار 6 عملات عربية اليوم بعد ارتفاع سعر الدولار مدفوعا بمخاوف مرتبطة بفشل وقف الحرب واستمرار الصراع الأمريكي الإيراني بالمنطقة مما أدى إلى عودة الأجانب للخروج مجددا بشكل جزئي.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 13.95 جنيه للشراء، و14.03 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 14.28 جنيه للشراء، و14.32 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 137.13 جنيه للشراء، بزيادة 1.96 جنيه، و139.58 جنيه للبيع، بزيادة 1.99 جنيه.

سعر الريال القطري: 13.33 جنيه للشراء، بزيادة 19 قرشًا، و14.43 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشًا.

سعر الدينار الأردني: 73.23 جنيه للشراء، بزيادة 1.04 جنيه، و74.33 جنيه للبيع، بزيادة 1.06 جنيه.

سعر الدينار الكويتي: 168.01 جنيه للشراء، بزيادة 2.32 جنيه، و171.62 جنيه للبيع، بزيادة 2.3 جنيه.