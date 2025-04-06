سعر الدولار اليوم في 9 بنوك ببداية تعاملات الأحد

كتبت- دينا كرم:



تراجع سعر الدولار في بنك قناة السويس، ببداية تعاملات اليوم الأحد، بينما استقر في 8 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 9 بنوك ببداية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.54 جنيه للشراء، و50.64 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.54 جنيه للشراء، و50.64 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.54 جنيه للشراء، و50.64 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.54 جنيه للشراء، و50.64 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.54 جنيه للشراء، و50.64 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.54جنيه للشراء، و50.64 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.54 جنيه للشراء، و50.64 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 50.54 جنيه للشراء، و50.64 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.57 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و50.66 جنيه للبيع.