رئيس تنمية المشروعات ومحافظ الفيوم يتفقدان عدد من المشروعات الصناعية والإنتاجية الممولة من الجهاز

كتبت- منال المصري:

أجرى باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم زيارة ميدانية لعدد من المشروعات الإنتاجية والصناعية التي مولها الجهاز بالمحافظة وأتاح لها العديد من الخدمات المالية وغير المالية، مما ساهم في استقرار تلك المشروعات ورفع قدراتها الإنتاجية واستيعابها للمزيد من فرص العمل. وشملت الزيارة التفقدية مشروع مصنع المهندس لتصنيع وتجارة الأخشاب، ومشروع الحرمين فارم للإنتاج الزراعي والحيواني والداجني.

وأكد رحمي خلال تفقده لمشروعات شباب الجهاز على أهمية تشجيع أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمختلف تنوعها على تطوير مشروعاتهم وزيادة طاقتها الإنتاجية قدرتها وتسويق منتجاتها في الأسواق الداخلية والخارجية وذلك من خلال تحقيق أكبر استفادة ممكنة من التيسيرات التي تقدمها الدولة لهذا القطاع.

وأشار إلى أن تطوير المشروعات القائمة أو إقامة المزيد من المشروعات الجديدة خاصة الأنشطة الإنتاجية والصناعية من شأنه أن يلبي احتياجات السوق المحلي ويسهم في رفع معدلات نمو الاقتصاد.

ودعا رحمي شباب الفيوم لاقتحام مجال العمل الحر وإقامة المزيد من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في جميع الأنشطة والمجالات.

وأكد أن الجهاز يعمل على تمكين المواطنين من المزايا والتيسيرات والحوافز التي تقدمها الدولة وفق قانون تنمية المشروعات خاصة الخدمات الفنية والتسويقية وكذلك المنتجات التمويلية المتنوعة والتي تناسب جميع الأنشطة والتي يتم إتاحتها بفائدة ميسرة.

من جانبه أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم حرص المحافظة على تنسيق مختلف سبل التعاون مع جميع جهات الدولة وجهاز تنمية المشروعات لإتاحة وتيسير وصول مختلف أوجه الدعم سواء للراغبين في إقامة المشروعات الجديدة أو الراغبين في تطوير المشروعات القائمة وتعزيز قدراتها الإنتاجية، وكذلك لتمكين جميع المواطنين خاصة الشباب والخريجين الجدد والمرأة من المزايا والتيسيرات الواردة بقانون تنمية المشروعات ووضعهم على طريق النجاح والنفاذ بمنتجاتهم إلى جميع أسواق الجمهورية والأسواق الخارجية.