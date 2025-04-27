رسميا.. بنكا الأهلي ومصر يوقفان إصدار الشهادة للعائد القياسي 27% من اليوم

كتبت- منال المصري:

أوقف بنكا الأهلي ومصر إصدار الشهادة أجل سنة ذات العائد القياسي 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي رسميا بداية من اليوم الأحد في الفروع والقنوات الرقمية بعد مرور 15 شهرا على طرحها ومهلة الـ5 أيام الماضية لشراء الشهادة.

كانت لجنة الأصول والخصوم قررت يوم الأربعاء الماضي وقف العمل بالشهادة أجل سنة مرتفعة العائد بداية من اليوم الأحد مع إتاحة فرصة للعملاء 5 أيام لإصدار الشهادة عبر "الإنترنت والموبايل البنكي" من الأربعاء

إلى أمس السبت.

وجاء قرار البنكين عقب قرار البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير بخفض سعر الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف بخفض سعر الفائدة 2.25% إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض ليبدأ رحلة التيسير النقدي أي دعم النمو عن الادخار.

كان بنكا الأهلي ومصر جمعا حصيلة بنحو 1.3 تريليون جنيه من الشهادة ذات العائد القياسي على مدار 15 شهرا من طرحها منها 888 مليار جنيه بالبنك الأهلي وفق ما قاله محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري.

ولم يصدر بنكا الأهلي ومصر بديلا لنفس الشهادة أجل سنة التي تعد أكثر تفضيلا بين المصريين مع إتاحة شهادات أخرى ذات أجل 3 سنوات للعائد المتدرج الذي يصل إلى 28% في السنة الأولى والعائد الثابت الـ19.5%.