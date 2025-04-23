على خطى الأهلي.. بنك مصر يوقف إصدار الشهادة ذات العائد المرتفع 23.5% و27% من يوم الأحد المقبل

كتبت- منال المصري:

قرر بنك مصر وقف العمل بالشهادة ذات العائد المرتفع 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي بداية من يوم الأحد المقبل على غرار البنك الأهلي المصري.

وأعلن بنك مصر، وفق بيان له اليوم، أن لجنة الأصول والخصوم ببنك مصر "ألكو" قررت خلال اجتماعها الأخير، اجراء بعض التعديلات علي الشهادات الادخارية التي تسري اعتباراً من يوم الأحد الموافق 27 أبريل 2025.

وجاء ذلك في ضوء قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس في اجتماعه يوم 17 أبريل 2025.

وقرر البنك إيقاف إصدار شهادة “طلعت حرب” السنوية ذات العائد الثابت بجميع دوريات صرف العائد.

وشملت التعديلات أيضاً خفض العائد على شهادة "ابن مصر" ذات العائد الثابت المتناقص لمدة ثلاث سنوات بنسبة 2%، بمختلف دوريات الاستحقاق.

وكذا خفض العائد علي شهادة القمة الثلاثية ذات العائد الثابت بنسبة2%.

علما بإنه قد سبق اجراء بعض التعديلات، من أبرزها خفض العائد على "شهادة يوماتي" والشهادات الثلاثية ذات العائد المتغير بنسبة 2.25%، وكذا، حساب “سوبر كاش” الجاري والتوفير وذلك بنسب تخفيض 2.25% ، لينخفض الحد الأقصى للعائد إلى 19.50% بعد أن كان في نطاق 21.75%، إلى جانب تعديل العائد على الحسابات المرتبطة بالكوريدور بنفس نسبة التخفيض.