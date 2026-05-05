مكتب الرئيس الإيراني: لا يوجد خلاف بين بزشكيان والحرس الثوري

كتب : وكالات

09:26 م 05/05/2026

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

أكد مدير مكتب الرئيس الإيراني، إنه لا صحة للشائعات المتداولة التي تتحدث عن خلاف بين الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والحرس الثوري الإيراني.

وقال مدير مكتب الرئيس الإيراني، في بيان نشرته وكالة إرنا الإيرانية، إن كل القرارات بالاجتماعات التي حضرها القادة العسكريون والرئيس بزشكيان اتخذت بالإجماع.

وأوضح مكتب الرئيس الإيراني، أنه ليس هناك أي خلافات في وجهات النظر بين الرئيس الإيراني وقادة الحرس الثوري وجميع القرارات في البلاد تؤخذ بإجماع الآراء.

الحرس الثوري حرب إيران الرئيس الإيراني

