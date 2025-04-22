منها الريال السعودي والدينار الكويتي.. أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- آية محمد:

تباينت أسعار 6 عملات عربية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.55 جنيه للشراء، و13.62 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.87 جنيه للشراء، و13.91 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 133.88 جنيه للشراء بتراجع 8 قروش، و135.57 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش.

سعر الريال القطري: 12.94 جنيه للشراء بتراجع قرش، و14.02 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردنى: 71.4 جنيه للشراء، و72.17 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.

سعر الدينار الكويتى: 165.88 جنيه للشراء بزيادة 34 قرشًا، و167.2 جنيه للبيع، بزيادة 45 قرشًا.