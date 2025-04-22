سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه في 5 بنوك

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر، بينما انخفض في بنك القاهرة، فيما استقر في 3 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية

الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 13.55 جنيه للشراء، و13.62 جنيه للبيع.

بنك مصر: 13.56 جنيه للشراء، و13.63 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.55 جنيه للشراء بتراجع 9 قروش، و13.62 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش.

بنك الإسكندرية: 13.57 جنيه للشراء، و13.62 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.58 جنيه للشراء، و13.62 جنيه للبيع.