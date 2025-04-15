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انخفاض أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

10:24 ص الثلاثاء 15 أبريل 2025

أسعار العملات العربية

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار 6 عملات عربية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.53 جنيه للشراء بتراجع 7 قروش، و 13.60 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.85 جنيه للشراء ، و 13.89 جنيهًا للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 133.75جنيه للشراء بتراجع 65 قرشًا ، و 135.42جنيه للبيع، بتراجع 67 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.93 جنيه للشراء بتراجع 6 قروش ، و 14 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش.

سعر الدينار الأردنى: 71.33 جنيه للشراء بتراجع 35 قرشًا ، و 71.94جنيه للبيع، بتراجع 39 قرشًا.

سعر الدينار الكويتى: 165.23جنيه للشراء بتراجع 81 قرشًا ، و 166.48 جنيه للبيع، بتراجع 88 قرشًا.

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