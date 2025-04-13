تراجع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه خلال منتصف التعاملات اليوم

كتبت- دينا كرم:

سجل سعر الدولار تراجعا جديدا بين 5 و 9 قروش، خلال منتصف تعاملات الأحد، مقارنة بمستوياته ببداية التعاملات، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

كان سعر الدولار وصل إلى مستوى قياسي مقابل الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي قبل أن يتراجع قليلا بنهاية تعاملات الخميس لكن لا يزال فوق الـ 51 جنيها.

أسعار الدولار في 7 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 51.23 جنيه للشراء، و51.33 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 51.2 جنيه للشراء، و51.3 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 51.19 جنيه للشراء، و51.29 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 51.21 جنيه للشراء، و51.31 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 51.2 جنيه للشراء، و51.3 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 51.25 جنيه للشراء، و51.35 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 51.21 جنيه للشراء، و51.31 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.