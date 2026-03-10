بعد زيادة البنزين والسولار.. هل يلجأ المركزي لطرح شهادات بعائد مرتفع؟

استبعدت سهر الدماطي، نائبة رئيس بنك مصر الأسبق، أن يلجأ البنك المركزي المصري إلى طرح شهادات ادخار بعائد مرتفع للعملاء، رغم زيادة أسعار البنزين والسولار، وذلك بسبب صعوبة توظيف هذه الأموال وتأثيرها السلبي المحتمل على الاقتصاد الكلي.

وكانت لجنة تسعير المواد البترولية قد قررت رفع أسعار البنزين بمختلف أنواعه اعتبارًا من اليوم، وذلك للمرة الثالثة خلال العام، بنسبة تراوحت بين 14% و17%. كما تم رفع سعر السولار بنحو 17%، في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميًا نتيجة التوترات الجيوسياسية وتداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية.

وأوضحت الدماطي أن التأثيرات السلبية لزيادة أسعار البنزين والسولار على معدلات التضخم ستعتمد على ما إذا كانت هذه الزيادة استثنائية ومؤقتة، أم أنها ستستمر لفترة زمنية أطول.

وأشارت إلى أن رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي قد لا يكون الحل الأمثل للاقتصاد الكلي، إذ قد يؤدي إلى زيادة الأعباء على القطاع الخاص وارتفاع تكاليف التشغيل.

وكان معدل التضخم في مدن مصر قد ارتفع للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى 13.4% خلال فبراير، مقارنة بـ11.9% في يناير، مدفوعًا بزيادة أسعار الخضروات والفواكه واللحوم مع اقتراب شهر رمضان.

كما حذر البنك المركزي في تقرير السياسة النقدية من تعرض معدلات التضخم لمخاطر صعودية، سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، من بينها تحريك الأسعار المحددة إداريًا بما يتجاوز التوقعات، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

