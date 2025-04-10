الدولار يرتفع 1.5% مقابل الجنيه في أسبوع ليصل إلى أعلى مستوى.. فما الأسباب؟

كتبت- منال المصري:

ارتفع سعر الدولار 1.5% مقابل الجنيه خلال أسبوع ليصل إلى أعلى مستوى تاريخي بسبب زيادة ضغوط الطلب على العملة بفعل خروج جزئي للأجانب من أذون وسندات الخزانة المحلية.

خلال أسبوع ارتفع سعر الدولار بنحو 73 قرشا إلى 51.29 للشراء و51.39 جنيه للبيع لكل دولار بنهاية تعاملات اليوم الخميس مقابل 50.55 جنيه و50.65 جنيه على التوالي من الخميس الماضي، وفق بيانات البنك المركزي.

أمس الأربعاء وصل سعر صرف الجنيه إلى أدنى مستوى له على الإطلاق مقابل الدولار خلال تعاملات البنوك بعد أن وصل إلى نحو 51.63 جنيه و51.73 جنيه لكل دولار للشراء والبيع قبل أن تعوض العملة المصرية جزءا من خسائرها خلال تعاملات اليوم، وفق بيانات المركزي.

أدت المعاملات القوية على الدولار "بالإنتربنك" بين بنوك مصر خلال الأسبوع الحالي إلى زيادة مرونة سعر صرف الجنيه وسط تباين معاملات الاجانب سواء دخول أو بيع أدوات الدين ذات الآجال القصيرة وشراء الادوات ذات الآجال الأطول (أذون وسندات الخزانة).

خلال عام فقد الجنيه نحو 66% من قيمته مقابل الدولار بعد إعلان المركزي تحرير سعر الصرف في 6 مارس 2024 ليترك تحديد سعر صرف الجنيه وفق آلية العرض والطلب على العملات الأجنبية.

وجاء تحرير سعر الصرف بهدف القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة وسد فجوة التمويل الأجنبي واستئناف قرض صندوق النقد الدولي وزيادته من 3 إلى 8 مليارات دولار.

في 5 أيام سجلت تعاملات الإنتربنك بمصر أكثر من 3.75 مليار دولار بين 1.12 مليار يوم الأحد وهو أعلى مستوى منذ عام، و700 مليون الإثنين، و300 مليون الثلاثاء، ومليار دولار الأربعاء ثم 650 مليون دولار اليوم، وفق ما نقلته "الشرق مع بلومبرج" عن مصادر مصرفية.

حجم التعاملات المعتاد يومياً خلال الأسابيع الماضية يتراوح بين 150 و250 مليون دولار فقط ، الإنتربنك هو سوق داخلية بين البنوك المصرية لتبادل الدولار وتغطية الاحتياجات يشرف عليها البنك المركزي.

وجاء ذلك وسط مخاوف عالمية من زيادة حدة الصراع التجاري العالمي بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية على 185 دولة قبل أن يعلن أمس تعليق العمل بها لمدة 90 يوما على بعض الدول باستثناء الصين.