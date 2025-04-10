بعد تراجع الدولار.. انخفاض الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك ، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس، بعد انخفاض أسعار الدولار صباح التعاملات اليوم، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 13.59 جنيه للشراء بتراجع قرش ، و 13.65 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

بنك مصر: 13.60 جنيه للشراء ، و 13.66 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.64 جنيه للشراء ، و 13.70 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.61 جنيه للشراء ، و 13.65 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.63 جنيه للشراء ، و 13.71 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.