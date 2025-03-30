اليابان تتجه لمنح العملات المشفرة وضعًا قانونيًا في البلاد

كتبت- منال المصري:

تتجه هيئة الخدمات المالية اليابانية إلى مراجعة قانون الأدوات المالية والبورصات لمنح العملات المشفرة وضعًا قانونيًا كمنتجات مالية، وفق ما نشرته رويترز نقلا عم صحيفة نيكي الاقتصادية اليومية اليوم.

وفي إطار هذه الخطوة، ستُفرض اليابان قيودا على تداول المعلومات الداخلية على الأصول المشفرة، والتي تحظر الشراء والبيع بناءً على معلومات داخلية غير معلنة.

وأشارت صحية نيكي اليابانية أن هيئة الخدمات المالية ستقدم مشروع قانون إلى البرلمان في وقت مبكر من 2026 لتعديل قانون الأدوات المالية والبورصات.

وتأتي هذه الخطوة بعد سعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدما نحو أن تكون واشنطن عاصمة العملات المشفرة والذي يعد من أكبر المؤيدين لهذه العملات وتعهده بإصدار إجراءات وقوانين لتنظيم عمل العملات المشفرة.