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30 يوما من عطاء البنك الاهلي المصري في محافظات مصر خلال رمضان

09:10 م الخميس 27 مارس 2025
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كتبت- منال المصري:

نظم البنك الاهلي المصري اليوم خيمة الإفطار بالتعاون مع بنك الطعام المصري بجوار مقره الرئيسي في القاهرة، وحرص على مشاركة المواطنين فرحة الإفطار بتوزيع وجبات الطعام في أجواء مليئة بالدفء والإنسانية.

وشهدت الفعالية، بحسب بيان البنك، حضور كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفي بالبنك الاهلي المصري واحمد السعيد الرئيس التنفيذي لمجموعتي الاستثمارات وأمناء الاستثمار، ودينا أبو طالب رئيس التسويق والتنمية المجتمعية التنمية ، إلى جانب عدد كبير من العاملين بالبنك الاهلي المصري من مختلف القطاعات ، الذين تواجدوا بين الناس وساهموا بأنفسهم في توزيع الوجبات، تأكيدًا على التزام البنك بدوره التنموي ومسؤوليته المجتمعية تجاه أهل مصر.

وجاء ذلك استكمالا لدوره المجتمعي خلال شهر رمضان، ويواصل البنك الأهلي المصري دعمه للمبادرات الخيرية.

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