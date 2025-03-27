ارتفاع سعر الدولار في 8 بنوك بنهاية آخر يوم عمل برمضان

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الدولار في 8 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و3 قروش، بنهاية تعاملات آخر يوم عمل في رمضان اليوم الخميس، بينما تراجع في مصرف أبو ظبي الإسلامي، فيما استقر في بنك التعمير والإسكان، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.