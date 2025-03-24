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سعر الريال السعودي اليوم يرتفع مقابل الجنيه في 5 بنوك

10:48 ص الإثنين 24 مارس 2025

سعر الريال السعودي اليوم

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.44جنيه للشراء، و 13.51 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.44 جنيه للشراء بزيادة قرشين ، و 13.51 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

بنك القاهرة: 13.44 جنيه للشراء، و 13.51 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 13.46 جنيه للشراء ، و13.51 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.46 جنيه للشراء، و 13.51 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

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