سعر الريال السعودي اليوم يرتفع مقابل الجنيه في 5 بنوك
كتبت- أمنية عاصم:
ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي: 13.44جنيه للشراء، و 13.51 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك مصر: 13.44 جنيه للشراء بزيادة قرشين ، و 13.51 جنيه للبيع، بزيادة قرش.
بنك القاهرة: 13.44 جنيه للشراء، و 13.51 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 13.46 جنيه للشراء ، و13.51 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 13.46 جنيه للشراء، و 13.51 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
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