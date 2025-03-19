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الجنيه يفقد نحو 21 قرشا من قيمته مقابل الدولار بنهاية تعاملات البنوك اليوم

01:50 م الأربعاء 19 مارس 2025

الجنية المصري

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كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 10 قروش و21 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.58 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.64 جنيه للشراء، و50.74 جنيه للبيع، بزيادة 21 قرشًا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.63 جنيه للشراء، و50.73 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا للشراء والبيع.

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