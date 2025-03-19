سعر الريال السعودي ينخفض مقابل الجنيه خلال تعاملات الأربعاء
كتبت- أمنية عاصم:
تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي: 13.39 جنيه للشراء بتراجع قرش، و13.46 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.
بنك مصر: 13.39 جنيه للشراء بتراجع قرش، و13.46 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.
بنك القاهرة: 13.39 جنيه للشراء، و13.47 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 13.41 جنيه للشراء، و13.47 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 13.42 جنيه للشراء بتراجع قرش، و13.46 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.
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