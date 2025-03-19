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سعر الريال السعودي ينخفض مقابل الجنيه خلال تعاملات الأربعاء

10:59 ص الأربعاء 19 مارس 2025

الريال السعودي

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كتبت- أمنية عاصم:

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.39 جنيه للشراء بتراجع قرش، و13.46 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

بنك مصر: 13.39 جنيه للشراء بتراجع قرش، و13.46 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

بنك القاهرة: 13.39 جنيه للشراء، و13.47 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 13.41 جنيه للشراء، و13.47 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.42 جنيه للشراء بتراجع قرش، و13.46 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

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